Рашисти намагаються оточити українських захисників у районі Лисичанська, - Генштаб

На декількох напрямках вдалося відбити ворожі штурми і завдати окупантам втрат.

Російські загарбники продовжують зосереджувати основні зусилля на Донецькому напрямку й намагаються оточити Сили оборони України в районі Лисичанська.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Окупанти пробують блокувати місто з півдня і південного заходу. Також поповнюють втрати особового складу, а також озброєння та військової техніки.

Тим часом українські захисники стримують наступи росіян на інших напрямах. Так, на Бахмутському успішно припинили ворожу спробу розвідки боєм в районі Берестового та наступ в напрямку Мідна Руда – Клинове. З обох районів рашисти відійшли. Щоправда, вони мають частковий успіх на напрямку Роти – Вершина та намагаються закріпитися на перехресті автотраси Е-40.

На Харківському напрямку росармія намагалася вести штурмові дії в районі населеного пункту Дементіївка, однак успіху не мала і відійшла. Ще українські бійці відбили ворожі штурми в напрямку Довгалівка та Залиман. А на Слов'янському напрямку загарбники, намагаючись взяти під контроль Мазанівку, вели наступ з Довгенького. Однак отримали відсіч і з втратами відійшли.

Також українські захисники зупинили наступ загарбників ів напрямку Петрівське – Шевченко та відкинули ворога назад.

За даними Генштабу, ситуація на інших напрямках станом на 18.00 27 червня така:

на Сіверському рашисти вели мінометні обстріли поблизу Покровки та Старикового Сумської області. Також застосували реактивну артилерію в районах населених пунктів Порозок та Верхня Пожня Сумської області.

рашисти вели мінометні обстріли поблизу Покровки та Старикового Сумської області. Також застосували реактивну артилерію в районах населених пунктів Порозок та Верхня Пожня Сумської області. на Слобожанському окупанти намагаються не допустити просування підрозділів Сил оборони України та їхній вихід на державний кордон на півночі Харківської області. Розвідкою боєм росіяни намагаються знайти слабкі місця в обороні українських військ.

окупанти намагаються не допустити просування підрозділів Сил оборони України та їхній вихід на державний кордон на півночі Харківської області. Розвідкою боєм росіяни намагаються знайти слабкі місця в обороні українських військ. на Харківському загарбники намагаються ввести наші підрозділи в оману і встановлюють на оборонних позиціях дерев’яні макети танків.

загарбники намагаються ввести наші підрозділи в оману і встановлюють на оборонних позиціях дерев’яні макети танків. на Слов’янському окупанти намагаються створити сприятливі умови для наступу на населені пункти Барвінкове та Слов’янськ. Продовжують обстріли.

окупанти намагаються створити сприятливі умови для наступу на населені пункти Барвінкове та Слов’янськ. Продовжують обстріли. на Краматорському - без активних дій.

- без активних дій. на Лисичанському зафіксовано обстріли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка та Соледар. Також ворог вів наступ у напрямку Вовчоярівка – Верхньокам’янка, де має частковий успіх, закріплюється південніше від Лисичанського нафтопереробного заводу. Для відволікання зусиль українських військ рашисти провели наступ на напрямку Підлісне – Лисичанськ, але успіху не мали і відійшли.

зафіксовано обстріли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка та Соледар. Також ворог вів наступ у напрямку Вовчоярівка – Верхньокам’янка, де має частковий успіх, закріплюється південніше від Лисичанського нафтопереробного заводу. Для відволікання зусиль українських військ рашисти провели наступ на напрямку Підлісне – Лисичанськ, але успіху не мали і відійшли. на Бахмутському росіяни з артилерії різних калібрів обстріляли райони населених пунктів Берестове, Клинове, Бахмут, Вершина та Травневе.

росіяни з артилерії різних калібрів обстріляли райони населених пунктів Берестове, Клинове, Бахмут, Вершина та Травневе. на Авдіївському , Курахівському , Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники обстрілювали з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Піски, Авдіївка, Катеринівка, Червоне та Малинівка. Завдали авіаційного удару поблизу Красногорівки.

, , та загарбники обстрілювали з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Піски, Авдіївка, Катеринівка, Червоне та Малинівка. Завдали авіаційного удару поблизу Красногорівки. на Південнобузькому окупанти продовжили обстріли позицій наших військ із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення.

окупанти продовжили обстріли позицій наших військ із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. російський чорноморський флот утримує два носії крилатих ракет морського базування "Калібр".

У Генштабі не виключають ворожих штурмів на окремих напрямках для виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

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