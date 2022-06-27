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Рашисти намагаються оточити українських захисників у районі Лисичанська, - Генштаб

На декількох напрямках вдалося відбити ворожі штурми і завдати окупантам втрат.

Рашисти намагаються оточити українських захисників у районі Лисичанська, - Генштаб
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Російські загарбники продовжують зосереджувати основні зусилля на Донецькому напрямку й намагаються оточити Сили оборони України в районі Лисичанська.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Окупанти пробують блокувати місто з півдня і південного заходу. Також поповнюють втрати особового складу, а також озброєння та військової техніки.

Тим часом українські захисники стримують наступи росіян на інших напрямах. Так, на Бахмутському успішно припинили ворожу спробу розвідки боєм в районі Берестового та наступ в напрямку Мідна Руда – Клинове. З обох районів рашисти відійшли. Щоправда, вони мають частковий успіх на напрямку Роти – Вершина та намагаються закріпитися на перехресті автотраси Е-40.

На Харківському напрямку росармія намагалася вести штурмові дії в районі населеного пункту Дементіївка, однак успіху не мала і відійшла. Ще українські бійці відбили ворожі штурми в напрямку Довгалівка та Залиман. А на Слов'янському напрямку загарбники, намагаючись взяти під контроль Мазанівку, вели наступ з Довгенького. Однак отримали відсіч і з втратами відійшли.

Також українські захисники зупинили наступ загарбників ів напрямку Петрівське – Шевченко та відкинули ворога назад.

За даними Генштабу, ситуація на інших напрямках станом на 18.00 27 червня така:

  • на Сіверському рашисти вели мінометні обстріли поблизу Покровки та Старикового Сумської області. Також застосували реактивну артилерію в районах населених пунктів Порозок та Верхня Пожня Сумської області.
  • на Слобожанському окупанти намагаються не допустити просування підрозділів Сил оборони України та їхній вихід на державний кордон на півночі Харківської області. Розвідкою боєм росіяни намагаються знайти слабкі місця в обороні українських військ.
  • на Харківському загарбники намагаються ввести наші підрозділи в оману і встановлюють на оборонних позиціях дерев’яні макети танків.
  • на Слов’янському окупанти намагаються створити сприятливі умови для наступу на населені пункти Барвінкове та Слов’янськ. Продовжують обстріли.
  • на Краматорському - без активних дій.
  • на Лисичанському зафіксовано обстріли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка та Соледар. Також ворог вів наступ у напрямку Вовчоярівка – Верхньокам’янка, де має частковий успіх, закріплюється південніше від Лисичанського нафтопереробного заводу. Для відволікання зусиль українських військ рашисти провели наступ на напрямку Підлісне – Лисичанськ, але успіху не мали і відійшли.
  • на Бахмутському росіяни з артилерії різних калібрів обстріляли райони населених пунктів Берестове, Клинове, Бахмут, Вершина та Травневе.
  • на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники обстрілювали з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Піски, Авдіївка, Катеринівка, Червоне та Малинівка. Завдали авіаційного удару поблизу Красногорівки.
  • на Південнобузькому окупанти продовжили обстріли позицій наших військ із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. 
  • російський чорноморський флот утримує два носії крилатих ракет морського базування "Калібр".

У Генштабі не виключають ворожих штурмів на окремих напрямках для виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

Нагадаємо, сьогодні Росія завдала ударів по Харківщині та Полтавщині. Є загиблі та поранені.

У Силах оборони півдня України заявили, що ворог став частіше запускати ракети "Онікс", які вкрай важко перехопити ППО.

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