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РФ обстрілює Харків та область, відомо вже про 5 загиблих і 22 поранених, - ОВА (оновлено)

Серед потерпілих - 5 дітей.

РФ обстрілює Харків та область, відомо вже про 5 загиблих і 22 поранених, - ОВА (оновлено)
Фото: Facebook/Володимир Тимошко

Унаслідок російських обстрілів Харківської області постраждали чимало людей. 

Про це повідомили в Харківській ОВА.

"Росіяни продовжують завдавати ударів по Харкову та області, зокрема по Північній Салтівці. За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, унаслідок обстрілів - 3 постраждалих цивільних. Інформація оновлюється", - спочатку повідомили в адміністрації.

Влада області закликала не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й перебувати в укриттях.

Оновлення 18.30. Радниця голови Харківської обласної ради Наталія Попова повідомила, що внаслідок обстрілів Харкова загинуло троє осіб. Ще мінімум 15 отримали поранення, серед них - діти. Інформація про потерпілих - не остаточна.

Оновлення 20.42. За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, окупанти обстріляли Немишлянський, Салтівський, Основ'янський та Київський райони Харкова. "На жаль, є загиблі - 4 людей. Постраждалих - 19, з них 4 дитини", - повідомив Синєгубов.

Оновлення 21.25. Кількість загиблих сягнула 5. Поранених - 22, із них 5 - діти, уточнив Синєгубов.

Нагадаємо, нині рашисти обстріляли ТРЦ у Кременчуці. Є загиблі й поранені.

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