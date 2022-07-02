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Для мешканців Київщини запустили лінію оперативного реагування щодо роботи поліцейських

Контакти лінії оперативного реагування розміщені на лайтбоксах у всіх підрозділах поліції області.

Для мешканців Київщини запустили лінію оперативного реагування щодо роботи поліцейських

На Київщині запрацювала лінія оперативного реагування щодо роботи поліцейських.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції у Київській області. 

Номер лінії оперативного реагування щодо роботи поліцейських: +38 (096) 044 02 02 

За цим номером слід звертатись, якщо в будь-якому із підрозділів поліції Київської області ви:

  • не отримали інформацію у повному обсязі;
  • не змогли вирішити нагальне питання;
  • не задоволені наданими поліцейськими послугами;
  • не знаєте як бути далі.

Як запевнили у поліції Київщини, їх співробітники турбуються про кожного громадянина та прагнуть вдосконалюватись заради ефективної взаємодії, довіри та правопорядку.

Як раніше повідомлялось, на території Київської області задокументовано понад три тис. злочинів, вчинених армією Росії. За матеріалами поліції вже оголошено підозри понад 15-ти загарбникам. Загалом же за 18 тижнів війни Національна поліція України розпочала понад 20 600 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів Росії. 

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