В Ужгороді поліцейські отримали понад 1000 спеціальних комплектів уніформи від Європейського Союзу.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Форма передбачена для правоохоронців, що забезпечують правопорядок під час публічних заходів. Її передали представники Консультативної місії Єврросоюзу спільно з Управлінням ООН з обслуговування проєктів.

“Поліцейська форма буде передана регіональним підрозділам Національної поліції, з врахуванням потреб”, – зазначено у повідомленні.

“На додаток до транспортних засобів, які підтримують громадський порядок, котрі ми передали раніше, спільно з колегами з проєкту “ПРАВО-ПОЛІЦІЯ”, тепер спецодяг підсумовує цей проєкт. Вони були необхідною частиною для того, щоб українська поліція могла втілити те, що ми радили зробити”, – зазначила очільниця Львівського офісу КМЄС Ханнелоре Вальєр.