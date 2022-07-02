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Тернопільщину відвідала делегація Чехії на чолі з міністеркою оборони

Сторони обговорили питання підтримки військових

Тернопільщину відвідала делегація Чехії на чолі з міністеркою оборони
Фото: Володимир Труш

Тернопілську область відвідала делегація Чеської Республіки на чолі з міністеркою оборони Яною Черноховою.

Про це повідомив голова Тернополіської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Труш зазначив, що це є черговим підтвердженням солідарності країни з нашою країною.

Він додав, що чехи взяли участь у вшануванні пам’яті загиблих чехо-словацьких легіонерів у битві під Зборовом, 105-ту річницю якої відзначали.

Фото: Володимир Труш
Крім того, сторони обговорили питання підтримки військових та громадян, які через бойові дії втратили домівки.
Фото: Володимир Труш

Нагадаємо, з 24 лютого 202 року Чеська Республіка витратила суму, еквівалентну більш ніж 291 млн євро, на біженців з України. 

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