Зеленський вручив державні нагороди офіцерам ВМС

У День Військово-Морських сил Збройних Сил України президент Володимир Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України, а також інші державні нагороди, яких удостоєні українські захисники.

Про це повідомляє пресцентр Офісу президента.

Він наголосив, що Україна пишається кожним військовим ВМС, адже із самого початку російської агресії вони дають гідну відсіч ворогу та завдають йому відчутних втрат.

«Вони змусили ворожий флот залишити прибережну морську зону й відмовитися від артилерійських обстрілів узбережжя. Крейсер «Москва», інші російські кораблі та десантні катери відчули силу нашої сучасної ракетної зброї», – констатував Зеленський.

Зеленський зазначив, що радий можливості зустрітися в День ВМС із захисниками та вручити їм заслужені державні нагороди.

Зокрема, орден «Золота Зірка» Президент вручив командувачу морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ генерал-лейтенанту Юрію Содолю, під керівництвом якого оперативно-тактичне угруповання «Схід» з 24 лютого 2022 року веде оборонну операцію проти військ російських окупантів на сході України. Завдяки його військовому таланту надзвичайно ефективно здійснюється планування та застосування артилерійських підрозділів і танкових резервів під час відбиття масованих атак ворога. Содоль особисто працює на лінії зіткнення, безпосередньо надає дієву допомогу командирам на бойових позиціях.

Також орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджений командувач Військово-Морських сил ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа. Він бере безпосередню участь у плануванні застосування та управління сил і засобів ВМС у районі м. Одеса, у забезпеченні протидесантної оборони та протидиверсійних дій у чорноморській та азовській операційних зонах. За його участю вдалося здійснити постановку мінних загороджень та не дати ворогу провести десантну операцію у північно-західній території Чорного моря.

Крім того, Президент вручив орден Данила Галицького старшому лейтенанту Юрію Гамазі, командиру взводу морської піхоти. З 24 лютого 2022 року він виконує бойові завдання із захисту територіальної цілісності й недоторканності України, відсічі та стримування збройної агресії. Завдяки професіоналізму та рішучим діям Гамаги особовий склад морських піхотинців перегрупувався та продовжує тримати оборону поблизу н. п. Березнегувате Миколаївської області.

Орден з рук глави держави також отримали капітан-лейтенант Руслан Іванов та капітан 3-го рангу Олександр Купа, які з березня 2022 року у складі водолазної групи тактичної групи оборони пункту базування Одеса здійснюють обстеження морських мінних загороджень. Іванов у складі водолазної пари особисто знешкодив дві якірних міни, Купа – три міни.

Присутні також ушанували хвилиною мовчання пам'ять тих, хто загинув, захищаючи суверенітет і незалежність України.

Нагадаємо, раніше посольство Британії також привітало ВМС України з професійним святом.