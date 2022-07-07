На Балі сьогодні стартує зустріч голів МЗС країн G20

Сьогодні на індонезійському острові Балі стартує дводенна зустріч міністрів закордонних справ "Групи 20". На цьому заході глава російського МЗС Сергій Лавров уперше за час повномасштабного вторгнення в Україну перетнеться із колегами, які критикують Росію за розвʼязану нею війну, пише Reuters.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначала – Росії не можна дозволити використовувати зустріч у межах G20 як платформу, враховуючи війну проти України.

"Усі ми зацікавлені в тому, щоб міжнародне право зберігалося та поважалося. Це спільний знаменник", – говорила вона.

Лавров уже прибув на Балі і, згідно з релізом МЗС, планує низку зустрічей. Однак міністри, включно з Бербок і держсекретарем США Ентоні Блінкеном, заявили, що вони зустрічі з Лавровим проводити не збираються.

"Група двадцяти" складається як із тих країн, хто звинуватив Москву у воєнних злочинах, так і з тих, хто реагує на війну проти українців більш стримано (зокрема, Китай, Індія, Південна Африка).

У квітні під час фінансової зустрічі G20 у Вашингтоні посадовці Велкобританії, Канади, Франції, Німеччини США вийшли з заходу, де мав слово представник Росії. Зараз, на думку аналітиків, західні країни вирішили, що поступатися словом Росії буде контрпродуктивним.

Глави МЗС планують обговорювати енергетичну і продовольчу безпеку, зокрема викликану блокуванням росіянами експорту з українським портів.

Нагадаємо, що 7-8 липня проходить лише міністерстка зустріч, а саміт лідерів країн G20 запланований на листопад. Питання, чи приїде Путін, лишається відкритим. Кремль досі не сказав, чи планує президент РФ візит на острів, але деякі очільники країн по Group of 20, зокрема премʼєр Австралії, прогнозують йому "недружній прийом".

Блінкен перед зустріччю з колегами вчора провів перемовини з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Сторони домовились привернути увагу до російської агресії та не дати Росії поширювати брехню.