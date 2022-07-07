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Ціна за барель нафти Brent впала ниже $100 через ризик рецесії

Це падіння стало третім за величиною за всі часи торгів. 

Ціна за барель нафти Brent впала ниже $100 через ризик рецесії
Фото: EPA/UPG

Фʼючерси на нафту Brent продовжили падіння й уперше за два місяці опустились нижче $100 на тлі побоювань щодо можливої глобальної рецесії. Станом на 2:31 за Грінвічем вартість фʼючерсів впала на 94 центи і склала $99,75 після падіння до сесійного мінімуму в $98,50, пише Reuters.

Фʼючерси на нафту марки WTI подешевшали на 79 центів, до $97,74.

Обидва контрольні показники закрились у середу на найнижчому від 11 квітня рівні. Зниження відбулось після різкого падіння у вівторок, попри дефіцит світових запасів. WTI упала на 8%, в той час як Brent – на 9%. Це падіння, що склало $10,73, стало третім за величиною для контракту з початку торгів у 1988 році. 

Трейдери стежать за можливими перебоями у постачанні нафти Каспійським трубопроводного консорціуму (КТК), якому російський суд наказав призупинити діяльність на 30 діб. Експорт через КТК, на який припадає близько 1% світових постачань нафти, станом на ранок середи продовжувався. 

Brent – це еталонна марка, до вартості якої привʼязані близько двох третин нафти, зокрема російська Urals.

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