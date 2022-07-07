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Греція дозволить підвищення пенсій вперше за понад 10 років

Очікується, що цьогоріч економіка країни зросте на 3,2%.

Греція дозволить підвищення пенсій вперше за понад 10 років
Кіріакос Міцотакіс
Фото: ЕРА/UPG

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс пообіцяв підвищення пенсій у 2023 році – вперше за більше ніж десять років.

Про це пише Reuters.

Міцотакіс, термін повноважень якого завершується наступного року, заявив, що Греція остаточно перегорнула сторінку фінансового хаосу, через який країна потребувала трьох міжнародних рятувальних програм.

“Під час десятирічної фінансової кризи, що спалахнула в 2009 році, міжнародні кредитори змусили Грецію скоротити пенсії більш ніж у 10 разів, щоб зменшити державні витрати та досягти своїх фіскальних цілей”, – зазначає видання.

Очікується, що цьогоріч економіка Греції зросте на 3,2% – відповідно до інформації центрального банку країни, який погіршив попередній прогноз, щоб відобразити зростання невизначеності через війну в Україні та інфляцію.

Консервативний прем'єр-міністр перебував під тиском лівої опозиції, яка вимагала призначення дострокових виборів – серед іншого, через різке зростання цін на електроенергію та невдалу політику уряду щодо викликів пандемії коронавірусу.

Міцотакіс згадав 2015 рік – пік фінансової кризи, коли греки стояли в чергах біля банків, відзначивши прогрес країни з того часу.

“На щастя, все це залишилося в минулому. Сьогодні Греція – це інша Греція”, – сказав він.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Греція готова надати кораблі для експорту зерна з України.

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