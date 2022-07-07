Борис Джонсон піде у відставку з поста прем'єр-міністра, – ЗМІ

Сьогодні в першій половині дня можна очікувати заяву про відставку прем'єр-міністра Великої Британії.

Про це повідомляє ITV News UK з посиланням на джерела редактора ресурсу Пола Бранда.

У повідомленні йдеться, що Борис Джонсон розмовляв з головою "Комітету 1922", що представляє керівництво консервативної партії, сером Гремом Брейді та погодився піти у відставку.

Також повідомляється, що новий лідер партії має бути обраний на партійній конференції в жовтні, а отже чинний прем'єр залишатиметься на посаді до осені.

Останні тижні Борис Джонсон перебуває під сильним тиском, зокрема й з боку власної партії та членів свого кабінету. Станом на вчорашній вечір, загальна кількість міністрів, які подали у відставку, через проблеми всередині уряду сягнула 12.

Нагадаємо, учора прем'єр заявив, що його уряд не піде у відставку на тлі масового звільнення міністрів.

Раніше повідомлялось, що нове голосування щодо вотуму недовіри Джонсону не відбудеться принаймні до наступного тижня.

Перед тим, прем’єр-міністр Великобританії отримав вотум довіри та, здавалось, убезпечив себе від відставки протягом найближчого року.