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Окупанти ввечері обстріляли Галициново на Миколаївщині

Стріляли з важкої артилерії.

Окупанти ввечері обстріляли Галициново на Миколаївщині
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області у Facebook

Ввечері 7 липня окупанти обстріляли околиці села Галициново у Миколаївській області.

Про це повідомили в ОК “Південь”.

“Після масованого ракетного удару зранку по Очакову та Миколаєву, ввечері з важкої стволової артилерії обстріляно околиці Галіциново на Миколаївщині”, – йдеться у повідомленні.

На щастя обійшлося без людських втрат.

Нагадаємо, за 6 липня від російських обстрілів зазнали поранень 18 мирних мешканців Миколаївської області.

Під удари потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовані в Очаківській, Широківській, Березнегуватській, Первомайській, Куцурубській та Галицинівській громадах.

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