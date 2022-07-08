Окупанти ввечері обстріляли Галициново на Миколаївщині

Ввечері 7 липня окупанти обстріляли околиці села Галициново у Миколаївській області.
Про це повідомили в ОК “Південь”.
“Після масованого ракетного удару зранку по Очакову та Миколаєву, ввечері з важкої стволової артилерії обстріляно околиці Галіциново на Миколаївщині”, – йдеться у повідомленні.
На щастя обійшлося без людських втрат.
Нагадаємо, за 6 липня від російських обстрілів зазнали поранень 18 мирних мешканців Миколаївської області.
Під удари потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовані в Очаківській, Широківській, Березнегуватській, Первомайській, Куцурубській та Галицинівській громадах.