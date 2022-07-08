У флоті росіян є чотири надводні та два підводні носії.

Вороже корабельне угруповання продовжує загрожувати застосуванням 40 ракет типу “Калібр”.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

У флоті росіян – чотири надводні та два підводні носії, що разом з трьома великими десантними кораблями “чатують на сторожі північно-західної частини Чорного моря”.

“Заходи безпеки не втрачають актуальності, сигнали тривог – обов'язкові до виконання, обмеження правового режиму воєнного стану – це не перешкода, а турбота про вашу безпеку”, – зазначили в ОК.

Нагадаємо, у Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що понад 70% випущених РФ некерованих снарядів та керованих ракет не досягають цілі.