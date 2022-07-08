Експравоохоронця з Харківщини, який отримав посаду від окупантів, підозрюють у державній зраді
Експравоохоронця з Харківщини, який отримав посаду від окупантів, підозрюють у державній зраді
Відставка Бориса Джонсона. Далі буде – для британців та України
Відставка Бориса Джонсона. Далі буде – для британців та України
Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про відставку
Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про відставку
Шляхами війни
Шляхами війни
На Харківщині п'яні окупанти намагалися вантажівкою проїхатися зруйнованим мостом
На Харківщині п'яні окупанти намагалися вантажівкою проїхатися зруйнованим мостом
На Буковині працівники локомотивного депо і житель викрали з Укрзалізниці 27 тонн пального
На Буковині працівники локомотивного депо і житель викрали з Укрзалізниці 27 тонн пального
Владислав Атрошенко: «Уряд вже виділив Чернігівській області 250 млн на відновлення. Краще, ніж нічого. Але потрібні мільярди»
Владислав Атрошенко: «Уряд вже виділив Чернігівській області 250 млн на відновлення. Краще, ніж нічого. Але потрібні мільярди»
​У Сєвєродонецьку з’явилися партизани: містом розклеєні послання до Кадирова
​У Сєвєродонецьку з’явилися партизани: містом розклеєні послання до Кадирова
Польща не для всіх: навіщо Варшава обмежує виплати біженцям з України
Польща не для всіх: навіщо Варшава обмежує виплати біженцям з України
ГоловнаСуспільствоВійна

Вороже корабельне угруповання далі застосовує 40 ракет типу “Калібр”

У флоті росіян є чотири надводні та два підводні носії.

Вороже корабельне угруповання далі застосовує 40 ракет типу “Калібр”
Фото: bulgarianmilitary.com

Вороже корабельне угруповання продовжує загрожувати застосуванням 40 ракет типу “Калібр”.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

У флоті росіян – чотири надводні та два підводні носії, що разом з трьома великими десантними кораблями “чатують на сторожі північно-західної частини Чорного моря”.

“Заходи безпеки не втрачають актуальності, сигнали тривог – обов'язкові до виконання, обмеження правового режиму воєнного стану – це не перешкода, а турбота про вашу безпеку”, – зазначили в ОК.

Нагадаємо, у Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що понад 70% випущених РФ некерованих снарядів та керованих ракет не досягають цілі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також