Україна шукає прямого діалогу із Сі Цзиньпіном, аби поговорити про завершення війни, – Зеленський

Україна шукає можливість поговорити напряму з лідером КНР Сі Цзиньпіном про припинення війни з Росією.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю South China Morning Post.

“Я хотів би поговорити напряму. У мене була одна розмова з Сі Цзиньпіном рік тому. З початку широкомасштабної агресії 24 лютого ми офіційно просили про розмову, але у нас (не було. – Ред.) жодної розмови з Китаєм, хоча я вважаю, що це було б корисно”, – зазначив він.

Український лідер закликав азійську державу використати свій величезний політичний та економічний вплив на Росію, щоб зупинити бойові дії.

Він зазначив, що наша країна постійно прагнула встановити тісні зв'язки з Пекіном у роки, що передували конфлікту.

“Це дуже сильна держава. Це потужна економіка… Тож (вона, – ред.) може політично, економічно впливати на Росію. А Китай є постійним членом Ради Безпеки ООН”, – сказав Зеленський.

Зеленський зауважив, що китайський лідер тепло згадував про свої зв’язки з Україною під час торішньої телефонної розмови.

Президент додав, що розуміє прагнення Китаю зберегти “збалансоване” ставлення до війни, але наголосив на тому, що конфлікт стався через неспровоковане вторгнення Росії на суверенну територію України.

Видання відзначає, що це перше інтерв'ю президента України азійським ЗМІ з початку війни.

Зауважимо, Україна та КНР у 2021-му відзначили 30-ліття офіційних двосторонніх відносин.

Згідно з даними посольства України в Китаї, у 2021 році країна була головним торговим партнером України з товарообігом у майже 19 мільярдів доларів США.