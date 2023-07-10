ГоловнаСвіт

Зливи викликали повені та зсуви ґрунту у Японії, дві людини загинули

Шестеро зникли безвісти.

Зливи викликали повені та зсуви ґрунту у Японії, дві людини загинули
Фото: EPA/UPG

На південному заході Японії проливний дощ викликав повені та зсуви ґрунту, внаслідок чого двоє людей загинули та щонайменше шість зникли безвісти.

Про це пише Associated Press.

Зокрема, чоловік був знайдений мертвим в автомобілі, що впав у річку у префектурі Ямагуті.

У деяких районах острова Кюсю та регіону Тюгоку з вихідних закриті дороги, рух поїздів змінено і припинено подачу води.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Японське метеорологічне агентство випустило екстрене попередження про сильний дощ у префектурах Фукуока та Оіта, закликавши жителів прибережних та горбистих районів виявляти максимальну обережність. Понад 1,7 мільйона жителів уразливих районів були змушені ховатися.

Фото: EPA/UPG

У місті Соеда у префектурі Фукуока під зсувом опинилися двоє людей. Одного з них урятували, а іншого оголосили мертвим.

Пошуково-рятувальної операції тривають далі.

Фото: EPA/UPG

Потужні повені зараз і в Індії, де внаслідок неї загинули 22 людини. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies