На південному заході Японії проливний дощ викликав повені та зсуви ґрунту, внаслідок чого двоє людей загинули та щонайменше шість зникли безвісти.

Про це пише Associated Press.

Зокрема, чоловік був знайдений мертвим в автомобілі, що впав у річку у префектурі Ямагуті.

У деяких районах острова Кюсю та регіону Тюгоку з вихідних закриті дороги, рух поїздів змінено і припинено подачу води.

Японське метеорологічне агентство випустило екстрене попередження про сильний дощ у префектурах Фукуока та Оіта, закликавши жителів прибережних та горбистих районів виявляти максимальну обережність. Понад 1,7 мільйона жителів уразливих районів були змушені ховатися.

Фото: EPA/UPG

У місті Соеда у префектурі Фукуока під зсувом опинилися двоє людей. Одного з них урятували, а іншого оголосили мертвим.

Пошуково-рятувальної операції тривають далі.

Фото: EPA/UPG

Потужні повені зараз і в Індії, де внаслідок неї загинули 22 людини.