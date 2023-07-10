На південному заході Японії проливний дощ викликав повені та зсуви ґрунту, внаслідок чого двоє людей загинули та щонайменше шість зникли безвісти.
Про це пише Associated Press.
Зокрема, чоловік був знайдений мертвим в автомобілі, що впав у річку у префектурі Ямагуті.
У деяких районах острова Кюсю та регіону Тюгоку з вихідних закриті дороги, рух поїздів змінено і припинено подачу води.
Японське метеорологічне агентство випустило екстрене попередження про сильний дощ у префектурах Фукуока та Оіта, закликавши жителів прибережних та горбистих районів виявляти максимальну обережність. Понад 1,7 мільйона жителів уразливих районів були змушені ховатися.
У місті Соеда у префектурі Фукуока під зсувом опинилися двоє людей. Одного з них урятували, а іншого оголосили мертвим.
Пошуково-рятувальної операції тривають далі.
Потужні повені зараз і в Індії, де внаслідок неї загинули 22 людини.