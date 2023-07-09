​Прем’єр Нідерландів передав королю заяву про відставку, - Associated Press

Рютте також погодився очолити тимчасовий уряд до нових парламентських виборів, які мають відбутися в середині листопада.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відвідав короля Віллема-Олександра, аби подати заяву про відставку своєї чотирьохпартійної коаліції.

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що король повернувся з сімейного відпочинку в Греції, щоб зустрітися з Рютте, "який приїхав до палацу, щоб пояснити політичну кризу". Зустріч тривала понад годину.

За інформацією видання, прем’єр відмовився розповісти про деталі зустрічі. Він лише заявив, що переговори "мали приватний характер".

При цьому Рютте погодився очолити тимчасовий уряд до нових парламентських виборів, які мають відбутися в середині листопада 2023 року. Очікується, що Рютте, прем’єр-міністр Нідерландів від 2010 року, знову очолить свою партію на виборах.

9 липня стало відомо, що уряд Нідерландів йде у відставку через розбіжності всередині коаліції щодо питання мігрантів.

Нагадаємо, 8 липня президент Володимир Зеленський під час візиту до Туреччини провів телефонну розмову з Рютте. Вони скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО.