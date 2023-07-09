Шістнадцять союзників по блоку НАТО направили майже 1000 військових для охорони саміту 11-12 липня у Вільнюсі.

Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що Альянс перетворив столицю Литви на фортецю, захищеною сучасною зброєю. Саміт відбудеться лише за 151 км від самої Росії.

Низка країн передала передові системи протиповітряної оборони, яких бракує країнам Балтії.

“Було б більше ніж безвідповідально залишити наше небо незахищеним, коли прибувають Байден і лідери 40 країн”, − сказав президент Литви Гітанас Науседа.

Балтійські країни Литва, Естонія та Латвія колись перебували під владою Москви, але з 2004 року стали частиною НАТО та Європейського Союзу. Держави витрачають понад 2% своєї економіки на оборону, але для регіону із загальним населенням близько 6 мільйонів людей цього недостатньо для утримання великої армії, інвестування у власні винищувачі чи передову ППО.

Німеччина розгорнула 12 пускових установок Patriot, які використовуються для перехоплення балістичних і крилатих ракет або бойових літаків.

Фото: EPA/UPG Вільнюс готується до саміту НАТО

Іспанія привезла систему протиповітряної оборони NASAMS, Франція надсилає самохідні гаубиці Caesar, Франція, Фінляндія та Данія базують військові літаки в Литві, а Велика Британія та Франція надають засоби боротьби з безпілотниками.

Польща та Німеччина направили сили спеціальних операцій, посилені гелікоптерами. Інші надсилають обладнання для боротьби з будь-якими потенційними хімічними, біологічними, радіологічними та ядерними атаками.

Фото: EPA/UPG Вільнюс готується до саміту НАТО

Для Науседи зусилля союзників із забезпечення безпеки повітря під час зустрічі лідерів означають, що НАТО має терміново створити постійну протиповітряну оборону в країнах Балтії.

“Ми думаємо про те, що станеться після завершення саміту, і ми будемо працювати з союзниками, щоб створити ротаційні сили для постійної охорони повітря”, − сказав він журналістам.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у рамках початку нового формату взаємодії України з Альянсом.

Зеленський розраховує на "політичне запрошення" до НАТО. Раніше голова ОПУ Андрій Єрмак заявив, що Україна у Вільнюсі прагне отримати "чітке запрошення до вступу в Альянс за спрощеною процедурою". Зараз тривають консультації та переговори із партнерами, щоб цей саміт став результативним для Києва.