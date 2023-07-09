Держави НАТО поспішають узгодити гарантії безпеки для України перед самітом, - Politico

Чотири країни вже кілька тижнів обговорюють це питання з Києвом.

США, Великобританія, Франція і Німеччина на саміті НАТО мають представити формат гарантій безпеки Україні, до яких можуть долучатися й інші країни.

Про це пише видання Politico з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що союзники ведуть активні переговори, щоб устигнути завершити роботу над відповідною декларацією.

Чотири країни вже кілька тижнів обговорюють це питання з Києвом, а також консультуються з іншими союзниками з НАТО, Євросоюзу та "Великої сімки".

Ідея гарантій полягає у створенні "парасольки" за участю країн, готових надавати Україні постійну військову допомогу. Однак, при цьому багато союзників всередині Альянсу загалом погоджуються, що Україна може приєднатися до НАТО лише після закінчення війни.

Водночас, країни на східному фланзі наполягають на забезпеченні якнайшвидшого членства України в Альянсі, навіть якщо триватимуть бойові дії.

Президент США Джо Байден у понеділок зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком у Лондоні, де мають бути узгоджені останні деталі.

Нагадаємо, що вже 23 країни підписали спільну з Україною заяву про підтримку вступу до НАТО. Україну підтримали Болгарія, Бельгія, Данія, Естонія, Італія, Ісландія, Іспанія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Чехія, Чорногорія та Швеція.

Раніше повідомлялось, що новий формат співпраці між Україною та Північноатлантичним альянсом може запрацювати вже з липня, на саміті НАТО у Вільнюсі, або після нього. Йдеться про Раду Україна-НАТО, створення якої нещодавно анонсував генсек блоку Єнс Столтенберг. Натомість чинний формат взаємодії, створена в 1997 році Комісія Україна-НАТО, відійде в минуле.