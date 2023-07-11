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НАТО визначить шлях реформ для України для подальшого вступу, але без "графіку"

Білий дім також підтвердив зустріч Байдена із Зеленським. 

НАТО визначить шлях реформ для України для подальшого вступу, але без "графіку"
Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван під час брифінгу у Білому домі , Вашингтоні, 11 липня 2022.
Фото: EPA/UPG

НАТО визначить шлях реформ для України, аби вона згодом стала членом блоку, але без якогось "графіку". Про це в ході саміту лідерів Альянсу заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє AFP.

Салліван виключив можливість негайного вступу України до НАТО через продовження війни. За його словами, це "принесло б НАТО у війну з Росією". 

Він також підтвердив оприлюднену раніше в ЗМІ інформацію про те, що Джон Байден проведе з Володимиром Зеленським 12 липня двосторонні переговори на полях саміту.

За даними Politico, американський президент переконуватиме українського колегу, що двосторонні безпекові гарантії та визначення необхідних для вступу України в НАТО реформ – це максимум, на який Київ може сподіватися за результатами саміту. 

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