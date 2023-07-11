НАТО визначить шлях реформ для України для подальшого вступу, але без "графіку"

Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван під час брифінгу у Білому домі , Вашингтоні, 11 липня 2022.

НАТО визначить шлях реформ для України, аби вона згодом стала членом блоку, але без якогось "графіку". Про це в ході саміту лідерів Альянсу заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє AFP.

Салліван виключив можливість негайного вступу України до НАТО через продовження війни. За його словами, це "принесло б НАТО у війну з Росією".

#UPDATE NATO will lay out a path of reforms for Ukraine so that it can eventually join the alliance, but without giving a "timetable," White House National Security Advisor Jake Sullivan says.



Sullivan ruled out any immediate entry for Ukraine, given its ongoing war against… pic.twitter.com/auFz5MHhlV — AFP News Agency (@AFP) July 11, 2023

Він також підтвердив оприлюднену раніше в ЗМІ інформацію про те, що Джон Байден проведе з Володимиром Зеленським 12 липня двосторонні переговори на полях саміту.

#BREAKING Biden to meet with Ukraine's Zelensky in Vilnius on Wednesday: White House pic.twitter.com/qMfheOwaVu — AFP News Agency (@AFP) July 11, 2023

За даними Politico, американський президент переконуватиме українського колегу, що двосторонні безпекові гарантії та визначення необхідних для вступу України в НАТО реформ – це максимум, на який Київ може сподіватися за результатами саміту.