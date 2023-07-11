Столтенберг: НАТО може скасувати для України етап виконання Плану дій щодо членства

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна вже значно просунулася в опануванні стандартів Альянсу, тому союзники ймовірно ухвалять рішення щодо скасування етапу виконання Плану дій щодо членства в НАТО.

Про це Столтенберг повідомив сьогодні у Вільнюсі під час виступу на Громадському форумі НАТО.

"Союзники по НАТО ухвалюють важливі рішення з підтримки України, у тому числі – щодо її членства в НАТО та ймовірного скасування етапу виконання Плану дій щодо членства, оскільки Україна вже довела, що значно просунулася в опануванні стандартів НАТО", – заявив він.

Столтенберг також виказав впевненість у позитивному формулюванні щодо членства України у комюніке саміту, яке буде ухвалене за кілька годин.

"Ви побачите точне формулювання за кілька годин, оскільки ми зараз фіналізуємо наше комюніке. Я вже говорив про певні елементи, які, як я очікую, будуть там присутні, але остаточне погодження – за лідерами, які саме будуть формулювання", – сказав генсек.

Нагадаємо, радник з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США надішлють "позитивний сигнал" щодо членства України в НАТО на саміті.

Учора голова МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що союзники по НАТО домовились усунути ПДЧ зі шляху України до вступу в Альянс. Вступ через ПДЧ для України та Грузії був закріплений ще в 2008 році, але не мав жодної конкретики.