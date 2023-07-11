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Москва хоче забезпечити квоту "добровольців" на війну через будівельні фірми, − британська розвідка

Це вплине на етнічні меншини з бідніших регіонів Росії, таких як Дагестан і країни Центральної Азії.

Москва хоче забезпечити квоту "добровольців" на війну через будівельні фірми, − британська розвідка
Фото: vgolos.ua

Влада Москви погрожує розірвати контракти з будівельними фірмами, якщо вони не досягнуть квот на надання “добровольців” для служби в Україні. 

Про це повідомили у Міністерстві Великої Британії з посиланням на розвідку.

Одна компанія до кінця серпня має надати 30 “добровольців”.

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“Цей крок, ймовірно, насамперед вплине на етнічні меншини з бідніших регіонів Росії, таких як Дагестан і країни Центральної Азії, які складають більшість будівельників Москви”, − зазначили британці.

Ці заходи, найімовірніше, мовчазно схвалені мером Москви Сергієм Собяніним. 

“Це продовжує його послужний список у спробах мінімізувати вплив конфлікту на заможніших москвичів, водночас демонструючи підтримку військових сил”, − йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ знищили за минулу добу 540 окупантів, з початку повномасштабного вторгнення по сьогодні російська армія втратила близько 235 020 осіб.

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