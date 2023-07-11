США дадуть "позитивний сигнал" щодо членства України в НАТО

Крім того, на саміті погодять новий пакет допомоги для України.

США надішлють "позитивний сигнал" щодо членства України в НАТО на саміті, що стартує сьогодні у Вільнюсі. Про це заявив радник з питань національної безпеки Джейк Салліван, пише The Guardian.

Перед початком саміту в Вільнюсі він сказав журналістам, що "позитивний сигнал" Україна отримає від США та інших союзників. Деталі він не навів.

Салліван також зазначив, що на саміті погодять новий пакет допомоги українцям від НАТО.

Сьогодні у Вільнюсі починається дводенний саміт лідерів НАТО. Офіційно про персональний візит президента України, запрошеного як гостя, Київ не повідомляв, але видання Politico писало, що Зеленський буде в Литві і зустрінеться там для двосторонніх перемовин із президентом США.

Раніше Київ говорив, що особиста зустріч президента можлива, якщо НАТО вистачить мужності для конкретики щодо вступу України. Вчора Зеленський зазначив, що неможливість вступу під час війни є очевидною, але Україні уже зараз потрібен "чіткий сигнал".

Крім конкретики щодо вступу, Україна прагне отримати двосторонні безпекові договори з країнами-членами.