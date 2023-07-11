Через спалення Корану вся діяльність Швеції в Афганістані буде припинена

Протести у Пакистані після спалення Корану у Швеції, січень 2023 року

Адміністрація талібів заявила, що всю діяльність Швеції в Афганістані має бути припинено після спалення Корану у Стокгольмі.

Про це пише Reuters.

“Після образи священного Корану та надання дозволу на образу мусульманських вірувань... Ісламський Емірат Афганістан наказує припинити всю діяльність Швеції в Афганістані”, − заявив Забіулла Муджахид, представник адміністрації талібів.

Швеція більше не має посольства в Афганістані після того, як таліби прийшли до влади у 2021 році.

Наказ, ймовірно, торкнеться неурядової організації “Шведський комітет Афганістану”, тисячі гуманітарних працівників якої працюють у сфері охорони здоров'я, освіти та розвитку сільських районів у всій країні.

Минулого місяця іракський іммігрант спалив Коран біля мечеті у Стокгольмі, що викликало обурення у мусульманському світі.Шведський комітет з Афганістану не одразу відповів на прохання прокоментувати наказ талібів. Адміністрація Талібану не надала подробиць про те, які організації торкнуться.

Сектор допомоги Афганістану вже серйозно постраждав через низку обмежень, зокрема щодо жінок-працівників із надання допомоги, а скорочення фінансування щорічного гуманітарного плану під керівництвом Організації Об'єднаних Націй свідчить про те, що країни-донори відмовляються від фінансової підтримки.

Нагадаємо, Рада ООН з прав людини обговорить спірний проєкт пропозиції щодо релігійної ненависті після спалення Корану у Швеції. У проєкті резолюції, представленому Пакистаном від імені Організації ісламського співробітництва (OIC), що складається з 57 країн, група назвала спалення Корану в Стокгольмі “образливим, неповажним і явним актом провокації”, який розпалює ненависть і є порушенням прав людини.