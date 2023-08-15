На махінаціях з державними грошима викрито командування однієї з бригад військового формування, яка дислокується на Київщині.

СБУ викрила командирів Нацгвардії, які незаконно присвоїли собі майже 14 млн “бойових” премій за нібито участь у боях на передовій.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

На махінаціях з державними грошима викрито командування однієї з бригад військового формування, яка дислокується на Київщині. “З першого дня повномасштабного вторгнення рф і до серпня 2022 року фігуранти незаконно “преміювали” себе на загальну суму майже 14 млн бюджетних гривень”, − йдеться у повідомленні.

Посадовці безпідставно нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тисяч грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях проти російських окупантів.

Водночас учасники злочинної схеми не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передній лінії фронту.

За інформацією слідства, до організації оборудки причетний заступник командира – начальник штабу військової частини. Він безпідставно підписував рапорти щодо нарахування “бойових” премій своїм підлеглим, насамперед керівному складу. Їхні особи також встановлено – це командир дивізіону, командир 3-го батальйону, начальник відділення обліку особового складу, заступник командира 1-го батальйону та командир роти.

На підставі зібраних доказів заступнику командира – начальнику штабу військової частини і п’ятьом його підлеглим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби). Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, на початку серпня цього року СБУ викрила керівників одного з навчальних центрів Нацгвардії, які незаконно нарахували собі майже 1 млн “бойових” премій.