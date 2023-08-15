У Вірменії загинув голова дипмісії України Олександр Сенченко
У Вірменії загинув голова дипмісії України Олександр Сенченко
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
СБУ встановила 15 колаборантів, які готують “вибори” на окупованій Луганщині (перелік)
СБУ встановила 15 колаборантів, які готують “вибори” на окупованій Луганщині (перелік)
Колишній генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов засуджений на 12 років
Колишній генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов засуджений на 12 років
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
РФ влучила по Львівщині 6 ракетами, одну збила ППО. Зросла кількість постраждалих (оновлено)
РФ влучила по Львівщині 6 ракетами, одну збила ППО. Зросла кількість постраждалих (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Командири Нацгвардії у тилу незаконно присвоїли собі майже 14 млн “бойових” премій

На махінаціях з державними грошима викрито командування однієї з бригад військового формування, яка дислокується на Київщині.

Командири Нацгвардії у тилу незаконно присвоїли собі майже 14 млн “бойових” премій

СБУ викрила командирів Нацгвардії, які незаконно присвоїли собі майже 14 млн “бойових” премій за нібито участь у боях на передовій.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

На махінаціях з державними грошима викрито командування однієї з бригад військового формування, яка дислокується на Київщині. “З першого дня повномасштабного вторгнення рф і до серпня 2022 року фігуранти незаконно “преміювали” себе на загальну суму майже 14 млн бюджетних гривень”, − йдеться у повідомленні.

Посадовці безпідставно нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тисяч грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях проти російських окупантів.

Підписуйтесь на наш Google News

Водночас учасники злочинної схеми не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передній лінії фронту.

За інформацією слідства, до організації оборудки причетний заступник командира – начальник штабу військової частини. Він безпідставно підписував рапорти щодо нарахування “бойових” премій своїм підлеглим, насамперед керівному складу. Їхні особи також встановлено – це командир дивізіону, командир 3-го батальйону, начальник відділення обліку особового складу, заступник командира 1-го батальйону та командир роти.

На підставі зібраних доказів заступнику командира – начальнику штабу військової частини і п’ятьом його підлеглим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби). Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, на початку серпня цього року СБУ викрила керівників одного з навчальних центрів Нацгвардії, які незаконно нарахували собі майже 1 млн “бойових” премій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies