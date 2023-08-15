Глава Мінцифри запевняє, що після внесення відомостей в електронний реєстр дані більше нікуди не зникнуть, а шахраї не зможуть їх підробити.

На порталі “Дія” розширили георафію послуги з реєстрації нерухомості на ще дві області - Полтавську та Харківську.

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.

“Це підтверджує, що ви законний власник майна. Тому ніхто не зможе привласнити вашу нерухомість. Також після внесення відомостей в електронний реєстр дані більше нікуди не зникнуть, а шахраї не зможуть їх підробити”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тепер сервіс працює в Полтавському та Харківському регіонах. Також він доступний для Закарпатської, Київської, Дніпропетровської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Чернігівської областей та міста Луцька.

Міністр зауважив, що послуга важлива для українців, які хочуть отримати компенсацію за пошкоджене чи зруйноване майно. Щоб скористатися єВідновленням, житло має бути зареєстроване в Державному реєстрі речових прав.

Також повідомляється, що сервіс простий у використанні. Потрібно вибрати послугу на порталі Дія, внести необхідну інформацію й документи, а потім засвідчити заяву електронним підписом. Після цього реєстратор самостійно виконає всю роботу та зареєструє майно.

За словами міністра, послуга усуває бюрократію та економить час. Раніше доводилося тричі відвідувати держоргани, щоб зареєструвати нерухомість. Тепер це можна зробити в кілька кліків.

Сервіс реалізували спільно з Міністерством юстиції України за підтримки Програми EGAP Фонду Східна Європа, що фінансується урядом Швейцарії.

Нагадаємо, із 1 серпня українці, що втратили житло через війну, можуть подати через "Дію" заявку на компенсацію.

Програма єВідновлення запрацювала в "Дії" у травні цього року. За першу добу через застосунок надійшло понад три тисячі заявок.

Торік у "Дії" було зареєстровано 195 тисяч заяв щодо пошкодження майна через війну.