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У Білорусі затримали матір колишнього політв'язня та волонтера, який зараз боронить Україну

Білоруський режим звинуватив жінку в "причетності до екстремізму".

У Білорусі затримали матір колишнього політв'язня та волонтера, який зараз боронить Україну
Інна Калацька
Фото: Facebook/Инна Калацкая

В Білорусі затримали 45-річну Інну Калацьку, матір колишнього політв'язня та волонтера Ціхана Клюкача.

Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на одне із силових відомств Білорусі. 

Затримана Інна Калацька за освітою психолог, проживає в Бресті.

Білоруські силовики звинувачують жінку в "причетності до екстремізму". Наразі її затримали на добу за адміністративною статтею. Що на жінку чекає далі - поки невідомо. 

Інна Калацька - мати колишнього політв'язня Ціхана Клюкача.

У Білорусі Ціхана Клюкача засудили до півтора років колонії за те, що він зняв на відео, як його подруга, 18-річна Софія Малашевич, розмалювала фарбою з балончика щити охоронців і паркан у Мінську. На суді Ціхан узяв всю провину на себе.

Ціхан Клюкач відбув 1,5 роки ув'язнення і вийшов на волю 7 березня. Виїхав з Бреста до Варшави, через 2 місяці поїхав в Україну боронити країну від росіян.

Фото: соцмережі

Нагадаємо, Латвія проводить додаткову мобілізацію прикордонників і скасовує їм відпустки через ситуацію на кордоні з Білоруссю. За одну добу зафіксували 96 спроб незаконного перетину латвійсько-білоруського державного кордону.

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