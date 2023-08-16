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За минулу добу ЗСУ знищили ще 650 російських загарбників

Загалом Росія вже втратила в Україні 255 570 військових.

За минулу добу ЗСУ знищили ще 650 російських загарбників
Фото: Скріншот з відео

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 650 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні 255 570 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 255570 (+650) осіб ліквідовано
  • танків - 4324 (+11)
  • бойових броньованих машин - 8380 (+10)
  • артилерійських систем - 5152 (+24)
  • РСЗВ - 714 (+0) 
  • засоби ППО - 485 (+3)
  • літаків - 315 (+0)
  • гелікоптерів - 314 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4248 (+6)
  • крилаті ракети - 1404 (+17)
  • кораблі / катери - 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7614 (+30)
  • спеціальна техніка - 773 (+4).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 7 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 1 зенітно-ракетний комплекс та ще один важливий об’єкт противника.

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