За минулу добу ЗСУ знищили ще 650 російських загарбників

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 650 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні 255 570 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 255570 (+650) осіб ліквідовано
- танків - 4324 (+11)
- бойових броньованих машин - 8380 (+10)
- артилерійських систем - 5152 (+24)
- РСЗВ - 714 (+0)
- засоби ППО - 485 (+3)
- літаків - 315 (+0)
- гелікоптерів - 314 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4248 (+6)
- крилаті ракети - 1404 (+17)
- кораблі / катери - 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7614 (+30)
- спеціальна техніка - 773 (+4).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 7 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 1 зенітно-ракетний комплекс та ще один важливий об’єкт противника.