За минулу добу ЗСУ знищили ще 650 російських загарбників

Загалом Росія вже втратила в Україні 255 570 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 650 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні 255 570 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 255570 (+650) осіб ліквідовано

танків - 4324 (+11)

бойових броньованих машин - 8380 (+10)

артилерійських систем - 5152 (+24)

РСЗВ - 714 (+0)

засоби ППО - 485 (+3)

літаків - 315 (+0)

гелікоптерів - 314 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4248 (+6)

крилаті ракети - 1404 (+17)

кораблі / катери - 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 7614 (+30)

спеціальна техніка - 773 (+4).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 7 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 1 зенітно-ракетний комплекс та ще один важливий об’єкт противника.