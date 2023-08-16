На автодорозі Київ-Чоп у Рівненській області сталася ДТП за участю двох вантажівок та легковика.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Аварія трапилася учора ввечері між селами Тараканів та Підлужжя Дубенського району за участю двох вантажних автомобілів марок DAF та легкового автомобіля марки ВАЗ-2101. В останньому затиснуло водія та пасажира.
Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували потерпілих та передали працівникам швидкої медичної допомоги.
Загиблих немає.
Наразі усі обставини автопригоди встановлюють працівники поліції.
Нагадаємо, у Хмельницькій області сталася смертельна аварія за участі двох легкових авто, у якій загинув водій одного з них.