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На Рівнещині сталася ДТП за участі двох вантажівок та легковика

Обставини з'ясовуються.

На Рівнещині сталася ДТП за участі двох вантажівок та легковика

На автодорозі Київ-Чоп у Рівненській області сталася ДТП за участю двох вантажівок та легковика.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Аварія трапилася учора ввечері між селами Тараканів та Підлужжя Дубенського району за участю двох вантажних автомобілів марок DAF та легкового автомобіля марки ВАЗ-2101. В останньому затиснуло водія та пасажира.

Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували потерпілих та передали працівникам швидкої медичної допомоги. 

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Загиблих немає.

Наразі усі обставини автопригоди встановлюють працівники поліції.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, у Хмельницькій області сталася смертельна аварія за участі двох легкових авто, у якій загинув водій одного з них.

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