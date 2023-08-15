На Півдні продовжуємо рух вперед, - генерал Тарнавський

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони продовжують рух вперед на Півдні.

“Мінометники 47-ї окремої механізованої бригади відправляють «гарячі подарунки» російським окупантам (на фото). На Півдні продовжуємо рух вперед, вибиваємо ворога, звільняємо нашу землю”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу знищили 540 окупантів. Загальна кількість втрат становить 254 920 військових.

Тим часом заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ворог перегруповується на східних напрямках. За її словами, Сили оборони потужно вдарили по ворогу на Куп'янському та Лиманському напрямках.