У Вірменії загинув голова дипмісії України Олександр Сенченко
У Вірменії загинув голова дипмісії України Олександр Сенченко
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
Колишній генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов засуджений на 12 років
Колишній генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов засуджений на 12 років
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
РФ готує нову мобілізацію, - ГУР
РФ готує нову мобілізацію, - ГУР
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
СБУ встановила 15 колаборантів, які готують “вибори” на окупованій Луганщині (перелік)
СБУ встановила 15 колаборантів, які готують “вибори” на окупованій Луганщині (перелік)
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни активізувалися на Очаківському напрямку, - Гуменюк

14 серпня зафіксовано два обстріли Очакова.

Росіяни активізувалися на Очаківському напрямку, - Гуменюк
Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Напередодні російські окупаційні війська активізувалися на Очаківському напрямку на Миколаївщині.

Про це речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила в ефірі телемарафону.

"Ворог нарощує свої зусилля. Потерпаючи від Сил оборони України, він зривається на місцевому населенні, намагається гатити по правому берегу Дніпра. Вчора активізувався на очаківському напрямку", - наголосила Гуменюк.

За її словами, 14 серпня зафіксовано два обстріли Очакова та обстріл акваторії Дніпро-Бузького лиману.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що 11 серпня у Миколаївській області ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Куцурубської громади, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає. Також протягом дня ворог завдавав артилерійських ударів по Очакову.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies