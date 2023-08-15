Росіяни активізувалися на Очаківському напрямку, - Гуменюк

Напередодні російські окупаційні війська активізувалися на Очаківському напрямку на Миколаївщині.

Про це речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила в ефірі телемарафону.

"Ворог нарощує свої зусилля. Потерпаючи від Сил оборони України, він зривається на місцевому населенні, намагається гатити по правому берегу Дніпра. Вчора активізувався на очаківському напрямку", - наголосила Гуменюк.

За її словами, 14 серпня зафіксовано два обстріли Очакова та обстріл акваторії Дніпро-Бузького лиману.

Нагадаємо, що 11 серпня у Миколаївській області ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Куцурубської громади, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає. Також протягом дня ворог завдавав артилерійських ударів по Очакову.