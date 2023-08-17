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Кличко домовився з мільярдером та благодійником Майклом Блумбергом щодо програми допомоги вдосконалення публічних послуг

Українська столиця отримає дорожню карту трансформації міських послуг.

Кличко домовився з мільярдером та благодійником Майклом Блумбергом щодо програми допомоги вдосконалення публічних послуг

Мер Києва Віталій Кличко домовився з Майклом Блумбергом про допомогу його організації «Bloomberg Philanthropies» у вдосконаленні міських публічних послуг. Про це Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook. 

«Поспілкувався онлайн з керівником благодійної організації «Bloomberg Philanthropies» Майклом Блумбергом. Організація допоможе столичній владі трансформувати міські публічні послуги», - повідомив Віталій Кличко. 

Мер Києва також подякував «BloombergPhilanthropies» за допомогу і підтримку в розвитку Києва. 

«Bloomberg Philanthropies» запропонувала залучити британську компанію Public Digital для вдосконалення публічних цифрових послуг Києва із застосуванням успішних стратегій Великобританії та США. У свою чергу «KyivDigital Team» розробить цифрові інструменти покращення психічного здоров’я для постраждалих від війни. Спільно з Київським Політехнічним Університетом місто організовує стартап-акселератор для енергетичної стійкості. У результаті українська столиця отримає дорожню карту трансформації міських послуг та конкретні цифрові інструменти для покращення психічного здоров’я постраждалих від війни. Що дуже важливо сьогодні!» - відзначив мер Києва.

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