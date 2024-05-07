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Росія заарештувала американського військового: звинувачує його в крадіжці

Сержант дислокувався в Південній Кореї і мав повертатися додому, але чомусь вирішив поїхати до Росії.

Росія заарештувала американського військового: звинувачує його в крадіжці
Фото: ukrinform.ua

У російському Владивостоці заарештували американського військовослужбовця, 43-річного сержанта Гордона Блека. Росіяни звинувачують його в крадіжці, пише The Guardian.

Неофіційно американські посадовці розповіли журналістам, що військовий дислокувався в Південній Кореї і мав повертатися додому в Техас. Однак чомусь вирішив поїхати до Росії – по справах, непов'язаних зі службою.

Офіційно ж представниця армії США Синтія Сміт підтвердила затримання військового. За її словами, це відбулося у четвер 2 травня. Росія повідомила американську сторону про арешт.

"Держдепартамент США надає відповідну консульську підтримку солдату в Росії", – сказала Сміт.

BBC з посиланням на свого американського партнера CBS додає, що Блеку закидають обкрадання жінки. Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив журналістам, що США "знають про цей випадок та інші питання, пов'язані з Росією". Від надання додаткових деталей Кірбі на брифінгу 6 травня відмовився. 

NBC з посиланням на чотирьох американських посадовців додає, що Блек вирішив поїхати до Росії на зустріч із дівчиною, з якою спілкувався. 

  • Торік американського солдата Тревіса Кінга затримали в Північній Кореї. Наразі Кінга вже вдалося повернути додому, де його зрештою звинуватили в дезертирстві: військовий намагався перетнути кордон між Кореями. 
  • Росія тримає у в’язницях низку американців, зокрема керівника відділу корпоративної безпеки Пола Велана та репортера Wall Street Journal Евана Гершковича. Уряд США визнав обох незаконно затриманими та намагався домовитися про їх звільнення.
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