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Британія прокредитує Україну на 3 мільярди доларів за рахунок російських активів

У Лондоні визначили свою частку у зобов'язаннях, узятих на себе "Великою сімкою".

Британія прокредитує Україну на 3 мільярди доларів за рахунок російських активів

Сполучене Королівство надасть Україні 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (3 мільярда доларів) у вигляді кредиту, гарантією якого будуть заморожені російські кошти.

Як пише Bloomberg, про таку суму повідомив під час пресбрифінгу міністр оборони Джон Гілі. Його колега з міністерства фінансів Британії Рейчел Рівз заявила, що уряд хоче надати ці кошти Україні якомога скоріше. 

За словами Гілі, Україна обговорить з Лондоном найкращий спосіб використати ці кошти. Міністр відмовився відповісти на запитання, чи зможе Київ купити за них ракети Storm Shadow.

Позика стане частиною загального плану країн "Великої сімки" надати нашій державі 50 мільярдів доларів за рахунок арештованих російських активів. Європейський Союз раніше підтвердив, що візьме на себе частку у 35 мільярдів євро. Решта країн мають підтвердити свої зобов'язання у п'ятницю під час зустрічі у Вашингтоні на рівні міністрів.

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