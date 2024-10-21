Директор архіву СБУ Андрій Когут: «Українські архіви радянського періоду можуть перевернути уявлення Заходу про Росію»
Директор архіву СБУ Андрій Когут: «Українські архіви радянського періоду можуть перевернути уявлення Заходу про Росію»
Австралійські Abrams для України
Австралійські Abrams для України
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
Уже понад 100 000 хворих за тиждень: терапевтка пояснює все, що треба знати про новий сезон застуд і грипу
Уже понад 100 000 хворих за тиждень: терапевтка пояснює все, що треба знати про новий сезон застуд і грипу
В Одесі застрелили бізнесмена Бейбутяна. Він очолював організацію зі “сприяння правоохоронцям”
В Одесі застрелили бізнесмена Бейбутяна. Він очолював організацію зі “сприяння правоохоронцям”
Працівник ТЦК Тернопільщини наїхав на велосипедиста. Військкомат проводить службове розслідування
Працівник ТЦК Тернопільщини наїхав на велосипедиста. Військкомат проводить службове розслідування
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
На війні загинув один з кращих операторів БпЛА 68-ї ОЄБр Віктор “Саба” Стельмах
На війні загинув один з кращих операторів БпЛА 68-ї ОЄБр Віктор “Саба” Стельмах
148 будинків Деснянського району можуть залишитися без опалення через роботи “Спецжитлофонду”. А той хоче три мільярди з бюджету
148 будинків Деснянського району можуть залишитися без опалення через роботи “Спецжитлофонду”. А той хоче три мільярди з бюджету
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія обстріляла Мирноград: двоє загиблих, ще двоє осіб зазнали поранень

Окупанти двічі атакували місто. 

Російська армія обстріляла Мирноград: двоє загиблих, ще двоє осіб зазнали поранень
обстріли Мирнограда
Фото: прокуратура Донецької області

Російська армія атакувала місто Мирноград у Донецькій області. Внаслідок обстрілів двоє цивільних загинули та ще двоє зазнали поранень.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

За даними слідства, 21 жовтня російська армія двічі обстріляла м. Мирноград. Зранку засоби ураження поцілили в район місцевого кладовища, поруч з яким рухався автомобіль. Чоловік 61 року, котрий перебував у салоні, зазнав осколкового поранення спини.

Фото: прокуратура Донецької області

Близько 15:00 під прицілом окупантів опинився житловий квартал міста. В результаті атаки окупантів отримали несумісні з життям тілесні ушкодження 38-річна жінка та чоловік 51 року. На вулиці дістав мінно-вибухову травму і множинні осколкові поранення 57-річний містянин – його доставлено до лікарні.

Фото: прокуратура Донецької області

Пошкоджено багатоквартирні будинки, гаражі, господарські споруди й торгові приміщення.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

  • Російська армія впродовж дня продовжувала обстріли Покровського району Донеччини. Через ворожі атаки троє цивільних загинули.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies