Російська армія обстріляла Мирноград: двоє загиблих, ще двоє осіб зазнали поранень

Російська армія атакувала місто Мирноград у Донецькій області. Внаслідок обстрілів двоє цивільних загинули та ще двоє зазнали поранень.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

За даними слідства, 21 жовтня російська армія двічі обстріляла м. Мирноград. Зранку засоби ураження поцілили в район місцевого кладовища, поруч з яким рухався автомобіль. Чоловік 61 року, котрий перебував у салоні, зазнав осколкового поранення спини.

Фото: прокуратура Донецької області

Близько 15:00 під прицілом окупантів опинився житловий квартал міста. В результаті атаки окупантів отримали несумісні з життям тілесні ушкодження 38-річна жінка та чоловік 51 року. На вулиці дістав мінно-вибухову травму і множинні осколкові поранення 57-річний містянин – його доставлено до лікарні.

Фото: прокуратура Донецької області

Пошкоджено багатоквартирні будинки, гаражі, господарські споруди й торгові приміщення.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).