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Омбудсман звернувся до ООН і МКЧХ у зв'язку зі стратою українських військовополонених росіянами біля Селидового

Відомо вже понад 100 українських військових, яких під час потрапляння в полон стратили росіяни. 

Омбудсман звернувся до ООН і МКЧХ у зв'язку зі стратою українських військовополонених росіянами біля Селидового
Дмитро Лубінець
Фото: Макс Требухов

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН і МКЧХ у зв'язку з новими фактами страти росіянами українських військовополонених.

Про це він повідомив у Telegram.

"Країна-агресор знову порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими! Вкотре повідомив ООН і МКЧХ про воєнний злочин РФ, щоб організації це зафіксували. Відомо вже понад 100 українських військових, яких під час потрапляння в полон стратили росіяни!", - написав Лубінець.

"Міжнародні організації та демократичний світ мають нарешті прокинутися і вживати заходів для притягнення до відповідальності військових злочинців ", - додав він.

  • 18 жовтня російські окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу м. Селидове, поклали беззбройних українських  військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх в такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї.    
  • Того ж дня прокуратура повідомила, що росіяни розстріляли пораненого українського військовополоненого поблизу Нью-Йорка на Донеччині.
  • Напередодні Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу 9 українських військовополонених в Курській області. 
  • CNN пише, що кількість таких розстрілів цьогоріч збільшилося. Джерела в українській військовій розвідці надали телерадіокомпанії перелік із 15 випадків, які трапилися, починаючи з листопада. Більшість із них підтверджена відео- та аудіоперехопленнями з безпілотників.
  • Генеральний прокурор України повідомив, що його відомство розслідує 28 подібних інцидентів з початку війни, в яких загинуло 62 українські військовослужбовці.

 

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