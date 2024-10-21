Омбудсман звернувся до ООН і МКЧХ у зв'язку зі стратою українських військовополонених росіянами біля Селидового

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН і МКЧХ у зв'язку з новими фактами страти росіянами українських військовополонених.
Про це він повідомив у Telegram.
"Країна-агресор знову порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими! Вкотре повідомив ООН і МКЧХ про воєнний злочин РФ, щоб організації це зафіксували. Відомо вже понад 100 українських військових, яких під час потрапляння в полон стратили росіяни!", - написав Лубінець.
"Міжнародні організації та демократичний світ мають нарешті прокинутися і вживати заходів для притягнення до відповідальності військових злочинців ", - додав він.
- 18 жовтня російські окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу м. Селидове, поклали беззбройних українських військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх в такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї.
- Того ж дня прокуратура повідомила, що росіяни розстріляли пораненого українського військовополоненого поблизу Нью-Йорка на Донеччині.
- Напередодні Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу 9 українських військовополонених в Курській області.
- CNN пише, що кількість таких розстрілів цьогоріч збільшилося. Джерела в українській військовій розвідці надали телерадіокомпанії перелік із 15 випадків, які трапилися, починаючи з листопада. Більшість із них підтверджена відео- та аудіоперехопленнями з безпілотників.
- Генеральний прокурор України повідомив, що його відомство розслідує 28 подібних інцидентів з початку війни, в яких загинуло 62 українські військовослужбовці.