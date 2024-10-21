Перед судом постануть троє військових РФ, які закатували до смерті українського патріота на Миколаївщині

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо вбивства російськими військовими 53-річного мешканця Миколаївщини.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Перебуваючи в окупації на території Снігурівського району Миколаївської області, місцевий житель нотував кількість, напрямок та дати пересування російської техніки та передавав цю інформацію Збройним силам України.

За це окупанти спочатку його били та катували: звʼязали руки пластиковими хомутами та пиляли терпугом зуби, а після відрубали пальці рук і застрелили.

Цю інформацію у ході оглядів місця події, допитів свідків, проведення слідчих експериментів та сотень інших слідчих дій повідомили очевидці злочину.

Правоохоронці виявили цей злочин в ході опрацювання інформації про воєнні злочини на Миколаївщині. Серед знайдених доказів звірств росіян було перехоплення розмови російських військовослужбовців, яка свідчила про катування і вбивство цивільного.

Не маючи на той момент жодної інформації про потерпілих чи свідків, слідчі провели кропітку роботу та встановили трьох загарбників, які катували та вбили цивільного чоловіка.

Для ідентифікації фігурантів і потерпілих поліціянти перевірили всі факти вбивств цивільних громадян на деокупованій території Миколаївської та Херсонської областей та звʼязались з усіма головами місцевих сіл та територіальних громад.

Опитавши їх, вони виявили факт, який відбувся в кінці березня 2022 року в одному з населених пунктів Снігурівського району Миколаївської області.

Встановивши місце поховання вбитого, поліціянти провели ексгумацію тіла для проведення судмедекспертизи та порівняльної генетичної молекулярної експертизи з родичами загиблого.

Встановити особи вбивць допомогли фахівці Головного управління Розвідки Міноборони України.

Маючи всі необхідні відомості, слідчі Національної поліції встановили та довели причетність до катування і вбивства мирного мешканця трьох військовослужбовців РФ, а саме — командирів та солдата 108 десантно-штурмового полку з Краснодарського краю, які в момент вчинення злочину дислокувались на території Снігурівського району Миколаївської області.

Російським військовим повідомлено у підозру у жорстокому поводженні з військовополоненими або цивільним населенням, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скерували до суду для розгляду справи по суті. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.