Головне за понеділок, 21 жовтня: 107 боєзіткнень, новий пакет допомоги від США

Бойові дії на Донеччині, 107 бойових зіткнень, ворожі обстріли, Остін у Києві, референдум у Молдові. Яким запам’ятається 971-й день повномасштабної війни.

Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся із головою Пентагона Ллойдом Остіним.

"Візит мого друга, міністра оборони США Ллойда Остіна, до Києва – важливий сигнал, що свідчить про силу нашого партнерства. Щиро вдячний за підтримку особисто пану Остіну, народу та уряду США. Оголошений сьогодні пакет допомоги на 400 мільйонів доларів забезпечить наші Сили оборони необхідними боєприпасами для артилерії, військовою технікою та озброєнням", - сказав Умєров.

На зустрічі детально Умєров і Остін обговорили кроки з реалізації Плану перемоги президента Володимира Зеленського. Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський окреслив пану Остіну оперативну ситуацію на полі бою.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 21 жовтня відбулося 107 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 35 разів атакував у районах Сухої Балки, Воздвиженки, Миролюбівки, Красного Яру, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Михайлівки.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 27 спроб прорвати нашу оборону поблизу Гірника, Новодмитрівки, Максимільянівки, Георгіївки, Дальнього, Катеринівки та Антонівки. Двадцять два боєзіткнення завершено, ще п’ять – досі продовжуються.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 21 жовтня – в новині.

Поблизу міста Селидове російські військові розстріляли двох полонених бійців ЗСУ. Прокуратура розпочала розслідування.

Відомо, що 18 жовтня 2024 року, о 14:38, представники ЗС РФ у Покровському районі захопили у полон двох українських військовослужбовців.

Окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу м. Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх в такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї.

У генпрокуратурі наголошують, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Сьогодні, 21 жовтня, у Києві на вулиці Вадима Гетьмана трапилася ДТП за участі маршрутки і вантажівки. За оновленими даними від поліції, одна з потерпілих, жінка 72 років, померла. Ще п'ятеро пасажирів отримали різні травми.

У КМДА повідомляли про те, що загальна кількість потерпілих – дев'ять. За інформацією правоохоронців, водій "Газелі" на повній швидкості в'їхав в автобус, який здійснював висадку і посадку пасажирів.

На місці працювали усі екстрені служби, зокрема медики.

Рятувальники деблокували жінку, яку затиснуло на пасажирському сидінні в маршрутному транспорті, та водія вантажівки.

Американський міністр оборони Ллойд Остін під час перебування в Києві оголосив про новий пакет допомоги на 400 млн доларів.

Відповідну заяву він зробив на зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським, пишуть hromadske і Oboz.ua.

До пакету увійдуть боєприпаси, військова техніка та зброя.

Остін додав, що Штати під керівництвом Джо Байдена продовжуватимуть нарощувати підтримку.

Молдова на референдумі проголосувала за вступ до Європейського союзу з невеликою перевагою, яка становила лише кілька тисяч голосів на тлі звинувачень Росії у втручанні у процес, пише Politico.

50,3% виборців Молдови підтримали зміну у Конституції, яка передбачає членство в ЄС, а 49,7% виступили проти.

“Молдавани всередині країни проголосували проти проєвропейської кампанії, але голоси виборців, які живуть за кордоном, змінили результат у кульмінаційний момент”, ‒ зазначає Politico.

Опівночі, коли було підраховано понад 90% голосів і проєвропейська позиція відставала майже на 10 пунктів, президентка Мая Санду провела екстрену пресконференцію, на якій звинуватила у результатах “іноземні сили”, які використовують гроші та пропаганду для впливу на підрахунок голосів. Проте переважна підтримка членства з боку сотень тисяч молдаван, які мешкають у європейських країнах, США та Канаді, скоротила розрив.

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