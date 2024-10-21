Йдеться про пункт пропуску всього на вісім смуг: по чотири у кожну сторону.

Україна і Угорщина ведуть переговори про ще один пункт пропуску на кордоні між країнами.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита, пише "Укрінформ".

"Щоб задовольнити всі потреби перевізників на українсько-угорському кордоні, потрібно будувати новий великий вантажний пункт пропуску - чотири смуги в одну сторону і чотири смуги в іншу. Поки що тривають перемовини про це з колегами з угорської сторони", – сказав він і додав, що розвиток економічних відносин важливий для обох країн. Наразі основне завдання – зблизити країни та "не дати можливості Росії, ворогу, нас розколювати".

Микита зазначив, що великий автобан М3, який йде від Будапешта в сторону України, не доходить до кордону з Україною близько 20 км. Тому потрібно визначити місце, куди він заходитиме в Україні.

"Було питання щодо Берегівського району на Закарпатті, однак зараз там визначається інше місце. Я думаю, що в майбутньому буде вестися більш детальна розробка плану пункту переходу біля митного поста "Тиса", – пояснив він.

За словами Микити, для Угорщини важливо бути транзитною країною вантажів, що їхатимуть з України.

"Зокрема, автобан М3 важливо навантажити відповідними автомобілями, які будуть сплачувати податки. Це економічно вигідно для Угорщини. Якщо ми економічно будемо зв'язувати свої відносини з Угорщиною, то їй буде вигідно підтримувати Україну для того, щоб економічно розвивати й себе", – зазначив посадовець.

На Закарпатті зараз будуються великі підприємства, які забезпечать суттєву частку експорту готової продукції, і, згідно зі Стратегією розвитку функціонування індустріальних парків у регіоні, ця частка експорту має прямувати в країни ЄС саме через пункти пропуску з Угорщиною як вантажівками, так і залізницею.

"Нам потрібно забезпечити швидке оформлення та пропуск вантажів для того, щоб підприємства виконували контракти. Усе це суттєві надходження до бюджету, тож розширення прикордонної інфраструктури - питання зміцнення економіки в цілому", – повідомив Микита.

Стала робота підприємств експортного спрямування у прикордонних регіонах сприятиме появі тисяч робочих місць й розвитку громад, проте без надійної та оперативної роботи пунктів пропуску цього досягти важко.

Угорщина теж зацікавлена у розвитку громад, де проживають українські угорці.

Раніше у інтерв'ю LB.ua Віктор Микита заявив, що угорський сепаратизм – це "лякалка, вигідна Росії". За його словами, такого ризику взагалі ніколи не існувало, а спекуляція на угорській тематиці – лише від тих, хто не в Україні.