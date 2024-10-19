"Укренерго" оголосило додатковий спецаукціон для стабільної роботи енергосистеми

Третій спецаукціон на придбання автоматичних резервів відновлення частоти відбудеться 24 грудня.

"Укренерго" оголосило додатковий спецаукціон на придбання автоматичних резервів відновлення частоти. Він відбудеться у грудні.

Про це повідомляє пресслужба енергокомпанії.

"На цьому аукціоні компанія планує докупити необхідні послуги з надання автоматичного резерву відновлення частоти, уклавши договори з переможцями на 5 років, з відтермінуванням надання послуги до одного року", — йдеться в повідомленні.

За результатами попереднього аукціону з придбання допоміжних послуг аРВЧ – 22 з 35 компаній-переможців прогарантували виконання своїх зобов’язань. Загалом Укренерго придбало послуг аРВЧ загальною потужністю 397 МВт (при потребі – 1 ГВт).

Додатковий спецаукціон відбудеться 24 грудня.