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"Укренерго" оголосило додатковий спецаукціон для стабільної роботи енергосистеми

Третій спецаукціон на придбання автоматичних резервів відновлення частоти відбудеться 24 грудня.

"Укренерго" оголосило додатковий спецаукціон для стабільної роботи енергосистеми
Офіс державної НЕК 'Укренерго'
Фото: varta1.com.ua

"Укренерго" оголосило додатковий спецаукціон на придбання автоматичних резервів відновлення частоти. Він відбудеться у грудні.

Про це повідомляє пресслужба енергокомпанії.

"На цьому аукціоні компанія планує докупити необхідні послуги з надання автоматичного резерву відновлення частоти, уклавши договори з переможцями на 5 років, з відтермінуванням надання послуги до одного року", — йдеться в повідомленні.

За результатами попереднього аукціону з придбання допоміжних послуг аРВЧ – 22 з 35 компаній-переможців прогарантували виконання своїх зобов’язань. Загалом Укренерго придбало послуг аРВЧ загальною потужністю 397 МВт (при потребі – 1 ГВт). 

Додатковий спецаукціон відбудеться 24 грудня.

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