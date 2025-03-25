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Україна хоче отримати у 2026 році новий Митний кодекс на основі Митного кодексу ЄС

Внести у Раду його мають до кінця серпня цього року.

Україна хоче отримати у 2026 році новий Митний кодекс на основі Митного кодексу ЄС
прапори України та ЄС
Фото: DW/Sheiko

В Україні хочуть завершити до кінця квітня розробку проєкту нового Митного кодексу на основі Митного кодексу ЄС і очікують голосування в парламенті у січні 2026-го.

Про це заявив заступник міністра фінансів Юрій Драганчук під час засідання керівного комітету, йдеться на сайті Мінфіну.

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Розробка нового митного кодексу є ключовою рекомендацією для України у Звіті щодо розширення ЄС, оприлюдненому восени минулого року. У міністерстві зазначили, що прогрес, який досягнуть до 1 вересня, увійде до звіту за 2025 рік і вплине на поточну оцінку готовності нашої держави до вступу в ЄС. 

На початку травня документ планують почати обговорювати зі суспільством. Теж у травні очкують старт перекладу, а у червні передадуть експертам. До парламенту кодекс мають внести до 31 серпня цього року.

Такий таймлайн затвердили рішенням керівного комітету з підготовки нового Митного кодексу України на основі Митного кодексу ЄС. 

  • Розробка розпочалася торік у березні й спрямована на виконання вимог до України як країни-кандидатки на вступ до ЄС. Для цього сформували 15 робочих груп, до складу яких увійшли представники Мінфіну, Держмитслужби, експерти Програма ЄС з підтримки системи управління державними фінансами в Україні (EU4PFM) та Проєктного офісу реформ при Мінфіні.
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