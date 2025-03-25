Кабмін погодив ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

Правонаступником майна, прав і обов’язків комісії є державне агентство ПлейСіті.

Сьогодні, 25 березня, під час засідання уряд ухвалив рішення ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Установлено, що правонаступником майна, прав і обов’язків Комісії є державне агентство ПлейСіті.

Крім цього утворено комісію з ліквідації КРАІЛ.

"Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 23.09.2020 № 891 «Про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей». Внесено зміни, повʼязані з ліквідацією Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, до ряду актів КМУ", – додав Мельничук.