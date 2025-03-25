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Кабмін погодив ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

Правонаступником майна, прав і обов’язків комісії є державне агентство ПлейСіті.

Кабмін погодив ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей
Фото ілютративне
Фото: kievvlast.com.ua

Сьогодні, 25 березня, під час засідання уряд ухвалив рішення ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). 

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Установлено, що правонаступником майна, прав і обов’язків Комісії є державне агентство ПлейСіті.

Крім цього утворено комісію з ліквідації КРАІЛ. 

"Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 23.09.2020 № 891 «Про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей». Внесено зміни, повʼязані з ліквідацією Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, до ряду актів КМУ", – додав Мельничук. 

  • 21 березня цього року уряд створив держагентство “ПлейСіті”, яке регулюватиме сфери лотерей та азартних ігор. 
  • Перед цим Кабмін передав функції з регулювання азартних ігор та лотерей від Комісії з грального бізнесу (КРАІЛ) до Мінцифри. 
  • У грудні 2024 року Верховна Рада року ухвалила закон про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом.
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