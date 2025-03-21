Уряд схвалив законопроєкт щодо модернізації системи профосвіти

Згідно із документом, заклади професійної освіти отримають фінансову автономію. Крім того, планується модернізація змісту освіти та впровадження гнучкої системи, що оперативно реагуватиме на запити ринку праці. Денис Шмигаль висловив сподівання на підтримку законопроєкту парламентом.

Уряд схвалив проєкт закону «Про професійну освіту».

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

Згідно із зазначеним документом, заклади професійної освіти отримають фінансову автономію, матимуть можливість управляти коштами, затверджувати штатні розписи та уникати тарифної сітки. Також передбачено посилення з бізнесом, зокрема, через спільні інвестиційні проєкти.

Крім того, планується модернізація змісту освіти та впровадження гнучкої системи, що оперативно реагуватиме на запити ринку праці. Денис Шмигаль підкреслив, що завдяки модульній структурі програм стане можливим здобуття професійної кваліфікації через короткострокові курси.

Прем’єр-міністр зазначив, що 18 типів закладів професійної освіти замінять професійний коледж і навчальний центр, а здобувачі освіти отримають статус студентів і курсантів.

«Ми уже обладнали близько 100 майстерень профтехів. Плануємо цього року оновити ще до сотні, на це в бюджеті передбачено більше 500 млн грн. Сьогодні ж створюємо нову систему, яка відповідає сучасним викликам та потребам. Систему, яка дає найбільш необхідні та сучасні знання», – наголосив Денис Шмигаль та висловив сподівання на підтримку законопроєкту парламентом.