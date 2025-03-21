Ексдепутатка Кормишкіна отримала умовний термін за незаконне збагачення після угоди зі слідством

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості колишньої народної депутатки за незаконне збагачення – 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 2 роки.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
"21 березня 2025 року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і колишнім народним депутатом та її чоловіком – ексдепутатом облради", - йдеться в повідомленні.
Відповідно до угоди суд визнав колишню народну обраницю винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366-2, ч. 1 368-5 КК України, а її чоловіка – ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України.
У повідомленні САП не вказано ім'я колишньої депутатки. Однак, з відкритих джерел відомо, що йдеться про Ірину Кормишкіну (попереднє прізвище - Аллахвердієва).
Суд призначив їй покарання у виді 5 років позбавлення волі зі штрафом 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68 тис. грн), з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на два роки. Її чоловіку призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі зі штрафом в 68 тис. грн.
Разом із тим, на підставі ст. 75 КК суд звільнив указаних осіб від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю два роки. Також, згідно з рішенням суду, Кормишкіна зобов’язується перерахувати до державного бюджету 20 млн грн, а також 2 млн грн - на потреби ЗСУ.
Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 30 днів від дня його проголошення.
- У січні Кормишкіній повідомили про підозру у приховуванні доходів, а у жовтні минулого року - в незаконному збагаченні.
- За даними слідства Кормишкіна у 2021-2022 роках заволоділа активами, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період. Її офіційний дохід за цей період та заощадження становили не більше 2,7 млн грн, які Кормишкіна використала на інші цілі. За отримані кошти вона згодом придбала будинок поблизу Одеси, де тепер проживає.
- 14 березня стало відомо, що Кормишкіна визнала вину і пішла на угоду зі слідством.
- Кормишкіна, більше відома за своїм дівочим прізвищем Аллахвердієва, від самого початку свого перебування в Раді потрапляла в малоприємні ситуації. Спочатку довкола неї спалахнув сексистський скандал за участю голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та його тодішнього заступника Олександра Корнієнка, який назвав її "корабельною сосною", "бабою робочою" і "взагалі красунею".