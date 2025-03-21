Ексдепутатка Кормишкіна отримала умовний термін за незаконне збагачення після угоди зі слідством

Вона має перерахувати до держбюджету 20 млн грн, а також 2 млн грн - на потреби ЗСУ.

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості колишньої народної депутатки за незаконне збагачення – 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 2 роки.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"21 березня 2025 року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і колишнім народним депутатом та її чоловіком – ексдепутатом облради", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до угоди суд визнав колишню народну обраницю винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366-2, ч. 1 368-5 КК України, а її чоловіка – ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України.

У повідомленні САП не вказано ім'я колишньої депутатки. Однак, з відкритих джерел відомо, що йдеться про Ірину Кормишкіну (попереднє прізвище - Аллахвердієва).

Суд призначив їй покарання у виді 5 років позбавлення волі зі штрафом 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68 тис. грн), з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на два роки. Її чоловіку призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі зі штрафом в 68 тис. грн.

Разом із тим, на підставі ст. 75 КК суд звільнив указаних осіб від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю два роки. Також, згідно з рішенням суду, Кормишкіна зобов’язується перерахувати до державного бюджету 20 млн грн, а також 2 млн грн - на потреби ЗСУ.

Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 30 днів від дня його проголошення.