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Росіяни планують як мінімум один ракетний залп по Україні під бій курантів у Москві, - Кім

Не ігноруйте повітряну тривогу.

Росіяни планують як мінімум один ракетний залп по Україні під бій курантів у Москві, - Кім
ЗРК С-300 Військових сил РФ
Фото: vpk.name

Росіяни планують як мінімум один ракетний залп по Україні під бій курантів у Москві.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім

“Тварюки планують як мінімум 1 залп с-300 під дзвін їхньої петушатні. Але добре сміється той, хто сміється без наслідків”, - написав Віталій Кім.

Нагадаємо, вдень 31 грудня росіяни провели масовану ракетну атаку України. Були атаковані Київ, Миколаїв, Хмельницький та інші міста. Зокрема, внаслідок російської атаки на Київ поранено 20 людей, ще одна людина загинула. 

При цьому українські військові збили 12 із більше 20 випущених росіянами ракет.

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