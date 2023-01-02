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В перший день 2023 року температура повітря в Києві була як в середині квітня

Кліматична норма для цього дня була перевищена на 13,8 градусів.

В перший день 2023 року температура повітря в Києві була як в середині квітня
Фото: Пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

Вчора, 1 січня, у Києві середньодобова температура повітря склала 10,3 градуса Цельсія. Це на 4,4 градуси Цельсія вище рекордного значення температури для цього дня, яке було зафіксовано 2021 року.  

Про це повідомляє пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Зазначається, що кліматична норма для цього дня була перевищена на 13,8 градусів, і відповідає погоді середини квітня.

Максимальна температура у столиці піднялась до 13,2 градусів Цельсія, перевищивши попередній рекорд для цього дня 2021 року на 4,7 градусів Цельсія. Попередній абсолютний максимум температури січня був зафіксований 11 числа 1991 року. 

Мінімальна температура повітря у Києві не опускалась нижче 5,5 градусів Цельсія. Попереднє рекордне значення, 4,4 градуси Цельсія, було відмічено у 2021 році. 

Нагадаємо, середньомісячна температура грудня у Києві склала - 0,7 градусів Цельсія. Це вище за кліматичну норму на 1,1 градуса Цельсія. 

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