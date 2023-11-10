За словами Зеленського, триває робота над постачанням броньованих медичних евакуаційних машин для українських бійців на фронті.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Литви Арвідасом Анушаускасом.

Про це йдеться в дописі на сторінках глави держави в соцмережах.

Співрозмовники обговорили подальшу оборонну співпрацю між Україною та Литвою. За словами Зеленського, триває робота над постачанням броньованих медичних евакуаційних машин для українських бійців на фронті.

За інформацією литовського Міноборони, співрозмовники обговорили можливість спільного розроблення різних проєктів в оборонно-промисловому комплексі.

Також литовський міністр зустрівся з українським колегою Рустемом Умєровим. Очільники оборонних відомств детально обговорили поточну військову ситуацію, подальші дії української армії, потреби у підтримці та військовому співробітництві.

Нагадаємо, нині литовське Міноборони повідомило, що в Україну доставили установки ППО NASAMS. Також країна передала партію генераторів і засобів для боротьби з дронами.

Крім того, Литва планує виділити Україні два мільйони євро на вирішення соціальних наслідків розв'язаної Росією війни.