Військовий облік підлітків. Чи змінюється щось, коли виповнюється 17 років? Чи впливає на виїзд за кордон?
Військовий облік підлітків. Чи змінюється щось, коли виповнюється 17 років? Чи впливає на виїзд за кордон?
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Залужний назвав главі генштабу США найгарячіші напрямки на фронті
Залужний назвав главі генштабу США найгарячіші напрямки на фронті
У Кропивницькому пролунав вибух
У Кропивницькому пролунав вибух
Екскомандувача 6-ї армії ВПС Росії знайшли мертвим у власному будинку, - росЗМІ
Екскомандувача 6-ї армії ВПС Росії знайшли мертвим у власному будинку, - росЗМІ
Зустріч Байдена й Сі в Сан-Франциско. Обережний прогрес
Зустріч Байдена й Сі в Сан-Франциско. Обережний прогрес
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
ГоловнаСвіт

З весни Болгарія відмовиться від російської нафти

Відмова від російської нафти проходитиме у два етапи. 

З весни Болгарія відмовиться від російської нафти
Сахалін-1
Фото: oiltender.com

Болгарські правлячі партії вирішили відмовитись навесні 2024 року від імпорту сирої нафти з Росії.

Про це повідомляє The Sofia Globe.

Відмова від російської нафти проходитиме у два етапи. 

З 1 січня 2024 року буде призупинено квотування експорту, а вже з 1 березня 2024 року імпорт і переробка російської нафти буде припинено повністю. 

Підписуйтесь на наш Google News

“Рішення, знайдене для відступу (від імпорту російської нафти – ред.), корисне для болгарських громадян, тому що, з одного боку, воно зупиняє експорт і гроші, що йдуть до Росії, а з іншого боку, воно гарантує відсутність потрясінь на внутрішньому паливному ринку”, — зазначив глава Мінфіну Болгарії Ассен Васільєв.

Це та інші рішення були прийняті партіями правлячої коаліції, щоб не допустити вотуму недовіри уряду країни на чолі з прем’єр-міністром Ніколаєм Денковим. Воно має відбутися 22 листопада.

Раніше повідомлялось, що через лазівку з нафтою Болгарія допомогла заробити Росії близько 1 млрд євро.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies