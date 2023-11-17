З весни Болгарія відмовиться від російської нафти

Відмова від російської нафти проходитиме у два етапи.

Болгарські правлячі партії вирішили відмовитись навесні 2024 року від імпорту сирої нафти з Росії.

Про це повідомляє The Sofia Globe.

Відмова від російської нафти проходитиме у два етапи.

З 1 січня 2024 року буде призупинено квотування експорту, а вже з 1 березня 2024 року імпорт і переробка російської нафти буде припинено повністю.

“Рішення, знайдене для відступу (від імпорту російської нафти – ред.), корисне для болгарських громадян, тому що, з одного боку, воно зупиняє експорт і гроші, що йдуть до Росії, а з іншого боку, воно гарантує відсутність потрясінь на внутрішньому паливному ринку”, — зазначив глава Мінфіну Болгарії Ассен Васільєв.

Це та інші рішення були прийняті партіями правлячої коаліції, щоб не допустити вотуму недовіри уряду країни на чолі з прем’єр-міністром Ніколаєм Денковим. Воно має відбутися 22 листопада.

Раніше повідомлялось, що через лазівку з нафтою Болгарія допомогла заробити Росії близько 1 млрд євро.