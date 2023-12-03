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Сили оборони за добу знищили ще 930 російських окупантів

Металобрухтом стали 11 ворожих артилерійських систем та 4 танки.

Сили оборони за добу знищили ще 930 російських окупантів
Фото: скрин відео

За добу українські військові ліквідували ще 930 російських окупантів, 11 ворожих артсистем та 4 танки, – повідомляє Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.12.23 орієнтовно склали 334 040 окупантів.

Фото: Генштаб

Силами оборони знищено:

  • танків ‒ 5575 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10396 (+11) од,
  • артилерійських систем – 7949 (+8) од,
  • РСЗВ – 913 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 602 (+0) од,
  • літаків – 323 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5995 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 1569 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10432 (+22) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1140 (+2)

Дані уточнюються.

За минулу добу на фронті відбулося 88 бойових зіткнень.

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