Сили оборони за добу знищили ще 930 російських окупантів

За минулу добу на фронті відбулося 88 бойових зіткнень.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.12.23 орієнтовно склали 334 040 окупантів.

За добу українські військові ліквідували ще 930 російських окупантів, 11 ворожих артсистем та 4 танки, – повідомляє Генштаб.

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