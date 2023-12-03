Сили оборони за добу знищили ще 930 російських окупантів

За добу українські військові ліквідували ще 930 російських окупантів, 11 ворожих артсистем та 4 танки, – повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.12.23 орієнтовно склали 334 040 окупантів.
Силами оборони знищено:
- танків ‒ 5575 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10396 (+11) од,
- артилерійських систем – 7949 (+8) од,
- РСЗВ – 913 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 602 (+0) од,
- літаків – 323 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5995 (+1),
- крилаті ракети ‒ 1569 (+1),
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10432 (+22) од,
- спеціальна техніка ‒ 1140 (+2)
Дані уточнюються.
За минулу добу на фронті відбулося 88 бойових зіткнень.