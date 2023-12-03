Окупанти обстріляли багатоповерхівку на Харківщині

Уночі 3 грудня окупанти обстріляли 5-поверховий житловий будинок у смт. Куп’янськ-Вузловий Куп'янського району на Харківщині. Внаслідок атаки вибито вікна будинку, на щастя ніхто не постраждав. При цьому на Куп'янському напрямку за добу українські військові відбили 7 атак ворога.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За добу ворог обстріляв щонайменше 16 населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

"Внаслідок обстрілу смт. Куп’янськ-Вузловий Куп'янського району пошкоджено 5-поверховий багатоквартирний будинок. В будівлі вибито вікна, без постраждалих", – повідомив очільник ОВА.

Також обстрілів зазнали Уди та Стогнії Богодухівського району, Козача Лопань та Ветеринарне Харківського району, Вовчанськ Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти.

На Куп'янському напрямку за добу наші захисники відбили 7 атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки.

Нагадаємо, Харківщина щодня перебуває під артилерійським вогнем російських окупантів.