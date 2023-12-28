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Голова Нацполіції вважає, що його заступник Тишлек "нажив ворогів"

Посаду заступника скоротили, а обов’язки розподілили. 

Голова Нацполіції вважає, що його заступник Тишлек "нажив ворогів"
Фото: Пресслужба МВС

Іван Вигівський, очільник Нацполіції, прокоментував звільнення свого заступника Дмитра Тишлека, в дружини якого журналісти виявили російське громадянство.

"За результатами службового розслідування, юридичних підстав для звільнення Дмитра Тишлека не було, але Тишлек подав рапорт на звільнення з посади заступника Голови Нацполіції. Він йде, аби тінь не падала на всю структуру", – сказав Вигівський, передають Українські новини.  

Також додав, що Тишлек розумів, що в результаті таких кейсів, якщо вони вирішуються не у правовій, а в публічній медійній площині, страждає вся система МВС та Національна поліція: "Це відповідальна посада, і потрібно було думати наперед".

Дмитро Тишлек
Фото: скриншот відео
Дмитро Тишлек

За словами Вигівського, його заступник нажив собі багато ворогів, виконуючи поліцейські обов’язки. Тому у поліції розуміли, "коли все почалося, хто може йому «віддячувати» за певні кримінальні провадження".

Зараз оцінку подіям надає ДБР, яке проводить розслідування, та НАЗК.

Після звільнення із Нацполіції, яке було його особистим рішенням, Тишлек надалі планує займатися науковою діяльністю.

Як пише видання, вакантну посаду заступника голови Нацполіції ніхто не зайняв.

"Ефективного кандидата не було. Тому мною ця посада була скорочена, а фунціонал, що був у Тишлека, розподілений між мною та діючими заступниками", – зазначив Вигівський. 

Що відомо про справу Тишлека:

  • У жовтні журналісти з'ясували, що у Тишлека є дружина з російським паспортом. Також, за даними, він користується нерухомістю та авто родини партнера очільника ростовського кримінального угрупування. Крім того, за даними розслідування, теща чиновника також має російський паспорт і підтримує Росію у соцмережах. Вона проживає в РФ, проте в Києві на неї оформлена нерухомість в одному з найдорожчих ЖК.
  • Клименко відреагував на скандал і запевнив, що "якщо озвучені в медіа факти підтвердяться, стосовно Дмитра Тишлека будуть прийняті невідкладні та жорсткі управлінські рішення".
  • У листопаді НАЗК повідомило, що моніторить спосіб життя заступника голови Національної поліції Дмитра Тишлека. Також перевіряється виконання законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 
  • Нещодавно повідомили, що Тишлек повернувся на роботу після відсторонення. Службове розслідування не виявило фактів, які б свідчили про наявність зв’язків Тишлека з будь-якими кримінальними авторитетами, в тому числі, згадуваними в журналістському розслідуванні. 
  • Проте вже за декілька днів Тишлек подав у відставку. 
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