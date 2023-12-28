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Вигівський: "Вуличних злочинів стало менше"

У 2023 році трапилось близько 1600 грабежів. 

Вигівський: "Вуличних злочинів стало менше"
Фото: Нацполіція

Начальник Нацполіції Іван Вигівський розповів, якою є ситуація із злочинністю в Україні.

"Ми маємо чітку динаміку зниження основних видів злочинів, таких як розбої, пограбування, тяжкі тілесні ушкодження, та ми максимально їх розкриваємо", –повідомив Вигівський, пишуть Українські новини. 

За словами начальника Нацполіції, вулична злочинність в Україні зменшилась: якщо у 2020 році було 7 тис. випадків грабежів, в 2021 році їх було вже 4500, 2022 рік – 2 тис, а в цьому році їх було всього 1600. Він додав, що розкрито на сьогодні 1581 такий злочин, тобто 99%.

Що стосується вбивств, то, як пише видання,  у 2021 році  зафіксований 1171 випадок, а зараз 1033. Як пояснює Вигівський, до статистики не враховують вбивства, які пов’язані з війною, так як вони кваліфікуються не за ст. 115 "Умисне вбивство", а за ст. 438 "Порушення законів і звичаїв війни". 

Також не враховують 2022 рік, так як статистика за саме за цей переіод не є релевантною, оскільки у перший рік війни багато людей виїхали із України, були вжиті максимальні заходи безпеки – посилені патрулювання, блок-пости, комендантська година, заборона продажу алкоголю, посилення відповідальності за скоєння злочинів.

Тепер, за словами очільника Нацполіції, у 2023 році, картина трохи повертається до довоєнної – відбулась адаптація громадян.

Категорія вуличних злочинів значно зменшилася. На це вплинуло збільшення кількості нарядів поліції та співпраця з іноземними колегами. 

На Київщині посилюють контрдиверсійні та безпекові заходи. У області збільшують кількість блокпостів, перевірятимуть торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади.

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